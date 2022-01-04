政Whats噏：狄志遠犯禁　陳維安短訊急叫停

新一屆立法會下周正式開會喇，唔少議員都緊密準備會議同遷入議員辦公室。唯一嘅非建制派議員狄志遠今午(4日)都喺位於中信大廈嘅辦公室同埋會議室召開傳媒茶敍，諗住講解下未來嘅議會工作，點知講講下竟然收到立法會秘書長陳維安嘅WhatsApp短訊，急叫停喎，究竟發生咩事呢？

其實早前立法會主席梁君彥與一眾議員參觀中信大廈辦公室時，就有提及按照同業主所簽定嘅合約，使用中信辦公室嘅議員唔可以喺嗰到召開記者會及舉行請願活動。話說狄志遠今午開放自己辦公室畀傳媒參觀，再喺中信大廈13樓一個會議室同傳媒茶敍，但係傾傾下佢就收到陳維安發出嘅WhatsApp短訊。陳指中信大廈嘅會議室唔適合用嚟召開太多人數嘅記者會，若果要開記者會，最後就返去立法會綜合大樓喇。不過，當時茶敍都接近完結，所以狄亦都無特登轉場，順便完結茶敍就算喇！

講返茶敍，狄就首次話打算參選福利事務委員會嘅副主席，希望提升主導性。對於有新機制，要求議員5人組成一組，以更容易加入委員會，狄認為若為入會而組成組合會好奇怪，亦會引起外界猜測，加上佢認為組合應為事件性，而唔係固定性。佢又指有其他議員曾經提出協調，希望可以畀獨立議員加入委員會，所以佢都相信自己同其他議員並唔係競爭關係嘅。

另外，佢又指將來佢所屬嘅政黨新思維會開始接觸多啲非建制派人士，首先會喺頭一個月聯絡現任非建制派區議員，尋求地區事務，以及地區和立法會溝通上合作，強調唔係要拉攏佢哋入黨。之後嘅第二、三個月，就希望接觸已離開區議會，或有地區工作經驗人士，雖然會優先考慮沒有政黨背景、獨立人士，但強調唔會排除所有團體喎。