西貢地區康健站免費服務推廣健康教育　設烹飪班教授均衡煮食

本港公立醫療服務需求緊張，推廣基層醫療服務顯得尤為重要。位於將軍澳寶林邨的西貢地區康健站，由去年9月1日開始營運，並陸續開展在西貢區的不同服務點。此康健站主要為區內居民提供健康推廣和教育、健康風險評估、慢性疾病管理等服務，更特別設有智能運動健身器材、烹飪班、伸展運動班等，讓居民免費參加。有參與活動後的居民表示，活動除使身體更健康外，更使心靈上更快樂、開朗。

西貢地區康健站主要為區內居民服務，凡於西貢區工作或居住，均可以免費登記成為會員並使用站內服務。由於西貢較特別有鄉郊區域，故此康健站不止在寶琳設有主要中心，更會為偏遠地區人士提供到戶復康服務等。

西貢地區健康站的其中一項特色便是智能運動健身器材，服務對象為50歲或以上長者。教練周梓熹表示，目前站內有逾300位長者參加，此服務對比起普通的健身設施更安全，可輸入使用者的身體質素資料到電腦後，再以智能控制器材，教練亦會在旁指導，對於長者來說是較安全及方便。除智能運動健身器材外，康健站亦設有烹飪班，教授居民營養均衡的飲食方法並一同「煮飯仔」，令居民更易上手和了解健康資訊。

以上服務均為免費參加，參加康健站活動已有3個多月的居民張女士表示，今年已61歲，自退休以來因新冠肺炎疫情關係，久留家中時間較長，令其生活沉悶，後來在康健站與朋友結伴參加健康飲食班、畫畫班等，均令她學會預防三高、接觸到更多健康資訊，精神上亦更開朗和活躍。