迷你倉大火死因研訊　消防區長承認新款對講機不足

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（4日）繼續，負責管理無線電通訊系統的消防區長作供，承認處方在未能向所有消防員提供足夠新款對講機之前，已宣布停用所有舊款對講機。他強調消防處當年提供的新款對講機已是最好最安全，但熱力、濕度及火場間隔，仍無可避免會影響無線電電波傳送。

任職資訊科技管理組的消防區長吳紹琨表示，其工作包括管理及監察無線電通訊系統。早前有證據顯示張耀升在火災首日（2016年6月21日）使用俗稱「黑機」的舊款無線電通訊系統入火場。吳今在庭上確認，消防處早在2011年8月已向消防員派發俗稱「紅機」的新型號對講機，並在2012年2月起逐步停用「黑機」，至2015年11月指令所有部門不可再使用「黑機」。不過吳同時確認，張所屬的特種救援隊至2016年2月，仍只收到10部「紅機」，數量明顯不足。吳解釋當時特種救援隊發展迅速，採購足夠對講機需時，直至1年半之後才能提供另外10部給他們。

裁判官質疑，如果消防處在採購時以消防員總人數為依據，理應不會出現數量不足情況。吳解釋對講機不是「跟人」，而是「跟車」或「跟部門」。而當時特種救援隊轄下的專隊發展迅速，要待各專隊成立後才按需要採購比較合適。

吳確認，特種救援隊曾經向上級交還「黑機」，其後再以訓練為由重新借用30部「黑機」，裁判官認為既然「黑機」已經停用，應不再適合作訓練用途，並質疑吳的部門是否只需按長官要求提供設備，毋須思考背後目的，吳表示自己理解是學院作訓練用途，只用作簡單溝通。

吳續指，不論使用那一種對講機，無可避免都會受各種物理條件限制接收的清晰程度，消防處採購對講機時，需在在防爆及耐熱功能之間作取捨，「紅機」已是當年最好的選擇。吳稱若火場內加設轉發器提高電波覆蓋範圍，可減低接收不良的機會，不過手提式收發器通常只會在較高的大廈使用，而當日火場並沒有增設任何手提式轉發器。

案件編號：CCDI-333,334/2016