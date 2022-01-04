卅多年前性侵3表姪女　地盤工強姦非禮5罪囚10年

3名現已成年的水上人姊妹，在卅多年前、年僅7歲至12歲時，在父親的漁船上遭當時廿多歲的表叔性侵。她們一直把事件保密，直至數年前，表叔在家庭聚會中欲摸其中一名事主的臉被拒，結果將塵封多年的舊事揭發。該表叔早前於高院受審，被裁定1項強姦及4項非禮罪成，今天（4日）被判囚10年。法官陳仲衡指，受害人事發時十分年輕，事件對她們傷害極大，又批評被告食髓知味，非禮7歲事主後一日，就把她強姦，過程中沒有使用避孕套，更屬加刑因素。

本案代號「T.F.M.」的被告現時58歲，任職地盤工，已婚。辯方律師求情指，案發至今近40年，考慮到被告初犯，認為適合的刑期是6至8年監禁，又呈上由被告的妻子、兒女等所寫的求情信。不過，法官形容部分非禮指控近乎強姦，又引述報告指，即使案發距今數十年，3名事主仍受極大傷害，其中2人至今更需接受跟進心理治療。法官以8年半作強姦罪的量刑起點，非禮罪則採納15至42個月刑期作起點，由於犯案時間相隔久遠，故額外扣減部分刑期，最後就全所控罪判被告入獄10年。

控方案情指，案發時事主X年約11歲、Y年約12歲、Z年約7歲。她們的父親是漁民，3人有時會上漁船玩耍，被告則有時會上船幫手。1987年夏天，被告在船上房間，壓着X並脫去其褲，X其後感到有硬物進入其陰道，然後有液體由下體流出。數月後，被告又以類似方式非禮她。2012年一次家庭飯局，被告想摸X的臉，她立即走開並叫「唔好摸我」。她其後在丈夫追問下，將事情和盤托出，其後更透過社工報警。

事件曝光後，Y及Z亦稱她們曾遭被告性侵，Y指1982年某天，被告曾在漁船突然以手捏她下體。Z則指1986至1987年間某天在船上過夜，睡覺時感到有人用手拉開她的小腿及撩她的陰部。Z睜眼見到被告，其後她閉眼裝睡，並感到當晚被告曾3次用手指插她的陰道。翌日被告在船上又叫Z入房，脫去她褲子後把陰莖插入她的陰道。

案件編號：HCCC 307/2020