逼男童手淫兼利誘講「我愛你」　六旬積犯囚6年半

有風化案底的六旬退休漢，前年在連鎖玩具店結識一名12歲男童後，自稱是其「契老竇」，不但以無線耳機等禮物利誘男童每日早午晚說「契老竇我愛你」，更多次到男童住所，要求對方在門外樓梯脫褲互相手淫。他早前在區院被裁定3項非禮及一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪成，今天（4日）接受判刑。法官斥他有預謀及計劃，向比他小50歲的男童下手，其行為對男童有長遠影響，法庭須以判刑作阻嚇，最後決定判他入獄6年半。

現年63歲的被告趙南森，又名趙淑謙，被控於2019年10月28日，在一輛巴士上非禮男童X；於2020年8月20日至8月25日期間，在大埔某村屋與或向X做出嚴重猥褻行為；及於2020年8月31日及同年9月1日非禮X。

法官判刑時引述被告的心理及精神報告，指被告童年不快樂，其父因婚外情而拋棄他們。他在10歲時曾被性侵，自此滿腦子都是性思想，曾偷窺母親洗澡及非禮弟弟，其後更向男童下手，行為愈趨嚴重，由觸摸至要求口交。惟被告向心理專家否認非禮及喜歡男童，亦否認是同性戀，惟專家認為被告重複犯案，且事主為年齡相近的男童，認為被告有孌童癖，重犯機會屬中等至高。至於X方面，有關報告指X當時感無助及被迫就範，案發時壓抑着情緒，對被告感到憤怒，事後對自己沒向父母尋求幫助而感到自責，又恐懼被告會傷害他家人及缺乏安全感，形容被告是一名變態男人，希望被告被判囚終生，或戴上追蹤器。X父母對事件亦反應相當強烈及慎怒，擔心事件會影響男童日後性觀念的發展。

法官續指被告在X在玩具店打開玩具被店長發現時現身解圍，令X毫無防備留下聯絡資料，被告及後又以禮物引誘X，首次犯案更有計劃及預謀，讓X坐在巴士尾排靠窗位置，被非禮亦不易脫困，前排乘客亦難以察覺。法官指X正值發育期，沒有性經驗，並在X本應感到安全的家中向X下手。被告自己亦曾被性侵，理應知這種行為會替X帶來長遠影響，這些均屬加刑因素。考慮到被告否認控罪、有風險重犯、且對社區的年少男童有危險性等，法官最終判被告監禁6年6個月。

案件編號：DCCC 265/2021