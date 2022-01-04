2019年8.11太古站示威　2人認非法集結囚半年

2019年8月11日，全港各區多處有人示威堵路，5名男子被控當晚在港鐵太古站出口附近非法集結，其中2人早前認罪，今天（4日）在東區裁判法院被判監6個月。主任裁判官嚴舜儀指，雖然兩名被告背景良好及沒有案底，辯方求情指2人關注社會議題，受氣氛帶動而犯案，現已深切反省及盼日後回蝕社會，惟案情嚴重，兩人攜有替換衣物及單程車票，疑用作趁亂逃走後逃避罪責，兩人又分別攜有雷射筆及士巴拿，增加了潛在風險。

案中被告陳啟康（32歲，保安員）及程耀鞍（35歲，侍應）早前承認非法集結罪。案情指，案情指，「香港眾志」申請於2019年8月11日在維園足球場舉行集會，獲警方發出不反對通知書，惟當日下午5時，有人離開維園，並遊行至銅鑼灣及灣仔方向。晚上有示威者以「快閃」方式，乘搭地下鐵路到各區示威，晚上約10時45分，約100名示威者在太古港鐵站外C出口的康山道集結，有人堵塞馬路、手持鐵枝及硬物、用雷射筆照射警員，及向警車投擲硬物，警員落車追捕，示威者四散逃跑，兩名被告在康山道近永旺百貨附近被捕，兩人當時身穿黑衣及戴防護裝備。

同案另3名被告謝天豪（24歲，無業）、何恩傑（20歲，理髮師）、孟子鋒（22歲，學生），同被控一項參與非法集結罪。他們不認罪，將於今年6月6日受審，並先在2月7日進行預審，期間續准保釋。

案件編號：ESCC 1789/2021