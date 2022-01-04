向工人索回佣　三跑工程工頭認罪囚2個月

廉政公署年初採取執法行動，打擊工頭向建築工人索取及收受非法回佣的不法行為，落案起訴6名香港國際機場第三跑道項目分判商員工，指他們涉嫌索取及收受非法回佣共約7萬港元。繼早前3人認罪後，再多1人今天（4日）在西九龍裁判法院承認2項代理人索取利益罪及1 項串謀使代理人接受利益罪。署理總裁判官羅德泉指本案案情嚴重，被告向工人索賄「血汗錢」，且屬有計劃犯案，非出於一時貪念，故判處被告入獄2個月。

37歲被告何純貴，案發時為德鑄工程有限公司（下稱「德鑄」）的工頭。案情指，被告於2020年12月底連續2日，先後向其小組1名建築工人索取非法回佣，索取金額分別為每個工作天100港元及每月1000港元。該工人最終沒有向被告支付回佣，但他相信被告有權解僱他。此外，被告又向另1名建築工人放長假後，向對方索取2000港元。該工人相信若不向被告支付回佣，會遭解僱或暫停工作。

同案另1名52歲被告顏綸鋒，同屬工頭。他被控一項串謀使代理人接受利益罪，被指協助何收取非法回佣，但沒有個人得益。他今日獲控方不提證供起訴該控罪。

案件編號：WKCC 4298/2021