經紀於紀律部隊宿舍外藏刀　上訴部分得直減刑逾年

持急救牌照的地產代理於2019年中在紀律部隊宿舍外管有卡片刀，並在住所藏有大量摺刀，被捕後又在警署損壞5張會面紀錄。他經審訊被裁定管有攻擊性武器、刑事損壞等4罪罪成，判囚32個月。除刑事損壞罪外，他就其餘3罪提出定罪及刑期上訴，高院原訟庭法官李運騰上月開庭聽取其上訴後，今天（4日）頒下判詞，判他2項管有攻擊性武器罪上訴得直，定罪撤銷，但駁回其管有違禁武器罪的上訴，並維持該罪判監18個月的刑罰。原獲准保釋的上訴人，在判決後須開始服刑。

本案39歲上訴人蘇廣達，被控於2019年8月5日，在秀茂坪紀律部隊宿舍地下外管卡片式摺刀及剪刀等；並於翌日在樂華邨的住所內管有萬用匙、開信刀等，以及於同日在秀茂坪警署接見室內損壞5張會面紀錄。被告在審訊時自辯稱，帶刀和剪刀是作急救及拆貨之用。另外，他會網購不同種類的刀，存放在家再於網上轉售。除牽涉損壞會面紀錄的刑事損壞外，他就其餘3罪上訴。

就警察宿舍外管有武器的控罪，法官認為雖然以當時社會氣氛，該處屬較敏感地方，上訴人亦沒有必要在該處經過，但當日並無示威活動，亦沒證據指他在該處準備做甚麼事。他雖被搜出卡片刀及剪刀等，但法官認為被告想用這些物品做武器，並不是唯一合理推論，，故判此罪上訴得直。

至於涉及上訴人家中藏的卡片刀與開信刀的管有武器罪，法官同樣認為原審的推論欠說服力。法官指上訴人在反修例事件前，已在家中放置該些物品，認為除用作武器使用外亦可能有其他用途，故該罪亦應撤銷。至於因管有50把短摺刀而被控管有違禁武器的控罪，法官接納原審時控方專家的證供，指有足夠證據證明該些屬違禁武器。而裁判官就該罪判監18個月，法官指雖屬嚴厲但非過重，因此駁回該罪的定罪及刑期上訴。

案件編號：HCMA 340/2020