保護兒童會獨立檢討委員會今開會　循4方面查找不足

香港保護兒童會轄下「童樂居」早前發生虐兒事件震驚全城，至今6名職員被捕，累計20名兒童疑受害，會方今日(4日)表示，該會執行委員會稱十分重視「童樂居事件」，並於昨日(3日)通過成立獨立檢討委員會，於今日傍晚召開首次會議，全面審視事件及機構管理與運作。

獨立檢討委員會今天傍晚將召開首次會議，制訂未來工作及時間表，由香港律師會前會長黃嘉純出任主席，成員包括小童群益會前總幹事羅淑君、瑪麗醫院精神科前部門主管陳國齡、醫管局兒科統籌委員會主席蘇景桓、香港聖公會福利協會副總幹事文孔義及社會福利署前高級臨床心理學家周寶玲。

檢討委員會確認了職權範圍、檢討方向及工作時間表， 並將分階段工作，委員會主席黃嘉純會後表示：「委員會充分理解『童樂居事件』引起公眾廣泛關注第一階段，將就「童樂居事件」提交檢討報告，第二階段則會就整個機構的管治及運作提交報告。

黃續指，委員會配備了獨立秘書，並由德勤會計師及風險管理專家SVA支持，獨立檢討委員會的職權範圍包括4方面，一是跟進「童樂居事件」出現涉嫌違規虐兒的成因；二是審視保護兒童會現時轄下其他設施是否符合法規和服務要求；三是評估員工心理和情緒狀態提供適切支援；四是就防止同類事件再發生提出具體改善建議及措施，包括機構管治、服務監察、通報機制、員工質素及持續培訓等，最後會撰寫檢討報告、提出具體建議和改革措施。

香港保護兒童會於事件揭發9日始在社交網站向童樂居的兒童及家長們致歉，重申對事件感到極度痛心，並對「童樂居」的兒童及家長們表示深切慰問及萬分的歉意。