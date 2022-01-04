今增39宗輸入確診　另添12宗Omicron病例

本港新冠肺炎疫情持續，​衞生署衞生防護中心公布，本港今日(4日)新增39宗確診個案，包括36宗輸入個案及3宗與輸入相關個案，至今本港個案累計12,761宗。而新變種病毒Omicron則新增12宗，至今累計114宗。

新增個案中，34宗涉及變病毒株的感染，餘下5宗的變種病毒株檢測結果待定。個案涉及16男23女，年齡介乎種13至66歲。輸入個案當中，8人由高風險的加強監測A組指明地區抵港，27人由A組指明地區抵港，1人由B組指明地區地區抵港；32人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果證實確診，4人於檢疫期間檢測結果發現病毒。

今日新增3宗關連個案，1名66歲女病人(個案12747)涉及望月樓的個案，她於去件12月27日下午約12時半至1時半到望月樓用膳，去年12月31日被安排到竹篙灣中心檢疫，其後檢測結果呈陽性，

另外兩宗關聯病例(個案12746及12754)是中招28歲國泰空姐(個案12676)的同住家人，近期沒有外遊，患者為1名35歲男病人(個案12746)；而另一人為62歲女病人(個案12754)，她無病徵，於1月1日被界定為密切接觸者並獲安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，1月2日抽取的樣本檢測驗出病毒，而病人沒有接種新冠疫苗。

此外，根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12620至12629、12673及12708的患者，均帶有變種病毒株Omicron。這些個案涉及8男4女，年齡介乎1至61歲，9人於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測中招，3人於檢疫期間檢測確診。連同上述個案，香港至今共錄得114宗涉及Omicron個案。