現行社交距離措施延續至1月19日　下月24日擴展疫苗氣泡

政府晚上公布，將刊憲延續現行社交距離措施的有效期14天，由1月6日生效，直至1月19日為止，並將於2月24日落實擴展「疫苗氣泡」的計劃，以預留足夠時間進行準備工作，包括讓市民有序接種疫苗。

政府將會落實一系列措施，擴大「疫苗氣泡」要求，其範圍包括所有受第599F章規管的餐飲處所及表列處所，即酒吧或酒館、浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所及郵輪，以及全部提供堂食的餐飲處所、遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院及按摩院、會址、體育處所、泳池、酒店/賓館及活動場所。此外，「疫苗氣泡」亦會涵蓋學校和一些政府文康設施，如公共圖書館等。

按照目前計劃，當「疫苗氣泡」2月24日擴展至受第599F章規管的餐飲處所及表列處所，以及其他文康設施時，員工須最少已接種了1劑新冠疫苗，而在8星期後必須完成接種了2劑新冠疫苗。而進入對顧客或使用者實施疫苗接種要求的處所時，顧客或使用者須最少已接種了1劑新冠疫苗。

只有2種情況可無需符合疫苗接種要求，包括因年齡關係而未符合接種疫苗資格；或因健康原因而不適合接種、並持有相關醫生證明書的人士。而經醫生證明不適合接種的員工，須接受指明的定期病毒檢測。

考慮到業界需要準備，接種疫苗要求的具體安排，以及就學校和一些文康設施之適用對象等細節，政府將會與持份者商討後，再公布詳情。政府亦會研究適當的配套安排，以便利處所負責人執行有關規定。