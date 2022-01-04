警深水埗搗非法賭檔　拘9人兼違防疫令遭票控

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日(4日)下午約5時20分展開代號為「虎撲」的行動，突擊搜查基隆街165號一住宅單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲6部釣魚機，一批遊戲卡及約4,000港元賭款。

行動中，人員拘捕一名姓李(58歲)本地男負責人涉嫌「管理賭博場所」及違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、「《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）」，並將被提出檢控。另外，3名本地男子、一名內地男子、3名本地女子及一名內地女子，年齡介乎31至55歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。