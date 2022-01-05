警破觀塘大角咀2地下竹館拘24男女　每人禁聚令罰款5000元

在大角咀地下竹館被捕的11名男女，因犯禁聚令同被罰款5000元。

旺角警區特別職務隊警員根據線報調查，昨日(4日)下午展開代號「蓄勢」的反非法賭博行動，突擊搜查大角咀柏樹街9至11號一單位，檢獲3張電動麻雀枱、6副麻雀及大量籌碼，拘捕3男8女，警方相信已搗破一個非法麻雀賭檔。姓李(75歲)女主持，涉嫌「管理賭博場所」；另外3男7女(34至92歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」；各人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），亦即「禁聚令」，警員向他們發出定額罰款通知書，每人罰款5000港元。

另外，昨晚10時，秀茂坪警區特別職務隊搜查觀塘通明街一非法麻雀賭檔，檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀、約40張椅子及約2200港元賭款，4男9女被捕。姓游(54歲)女主持涉嫌「經營賭博場所」；4男8女(33至52歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」；所有被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員亦向他們發出定額罰款通知書。2案被捕男女共24人，正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有Omicron變種病毒襲港，恐會爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。