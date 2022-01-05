9名密切接觸者登船　郵輪海洋光譜號提前今早回程

1名28歲國泰空姐及其同住的女性家屬日前先後確診新冠肺炎，由於該女家屬有數名密切接觸者在周日(2日)登上了郵輪「海洋光譜號」進行公海遊，該郵輪要提早一天於今日(5日)早上回程，抵達啟德郵輪碼頭後所有乘客須進行檢測。

衞生防護中心周三（5日）表示，一名43歲女外傭初步確診，可能涉及Omicron變種病毒；這名外傭的僱主是上述國泰空姐女家屬的密切接觸者，這名僱主與另外8名該女家屬的密切接觸者，在周日登上海洋光譜號作公海遊，原訂於明日(6日)回程。根據船公司提供的資料，船上約有2,500名乘客和1,200多名員工。

衞生防護中心得悉有密切接觸者登上郵輪後，已立即要求船公司先將該9名密切接觸者在船上隔離，並為他們在船上進行病毒檢測，初步檢測結果均未有染疫。中心已要求該郵輪提早於今日早上回程，而為審慎起見，該郵輪會納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處郵輪的人士，須在指定日子接受強制檢測；待郵輪抵達啟德郵輪碼頭後，政府會為所有乘客和員工進行病毒檢測，而該9名密切接觸者會送到竹篙灣檢疫中心進行檢疫。中心人員將會登上郵輪視察衞生情況。