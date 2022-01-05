國泰空姐及家人相繼染疫　該家屬密切接觸者及一外傭初步確診

日前確診的1名28歲國泰空姐，她的同住家人其後確診；該名家屬1名密切接觸者及另1名密切接觸者的外傭檢測初步確診，有可能涉及新冠變種病毒Omicron。

上述兩宗初步確診個案涉及確診國泰空姐的一名62歲女家屬。衞生防護中心周三(5日)表示，首宗個案涉及一名48歲女病人，居於銅鑼灣高士威道16-22號高威樓，是該名國泰空姐女家屬的密切接觸者，潛伏期內沒有外遊。她曾與該名女家屬及另外約20名友人，於去年12月31日一同於維多利亞公園和銅鑼灣社區中心跳舞。她是1名家庭主婦，曾於去年8月20日及9月10日在內地接種兩劑國藥新冠疫苗。

第2宗個案涉及1名43歲女病人，居於銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈，是一名外籍家庭傭工，她的僱主是國泰空姐女家屬的另一名密切接觸者，近期沒有外遊。該外傭曾接種兩劑復必泰疫苗。根據目前所得資料，國泰空姐女家屬曾於去年12月30日到訪初步確診外傭和其僱主位於東寧大廈的住所，該僱主也曾與國泰空姐女家屬和約20人於12月31日一同於維多利亞公園和銅鑼灣社區中心跳舞。

由於上述病人均可能帶有Omicron，政府昨晚已將兩名病人居住的大廈（銅鑼灣高威樓及東寧大廈）圍封強檢，並會增加於同一大廈居住或工作人士的強制檢測次數。同時，她們於潛伏期到訪的地點亦會納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。