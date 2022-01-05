東方日報A1：首宗本土Omicron　通關泡湯

新變種病毒Omicron來勢洶洶，昨更驚現疑本地傳染的首宗Omicron個案，患者是一名居住屯門、沒有接種疫苗的42歲男測量師，他已初步確診，懷疑不明源頭感染Omicron，專家警告本港第5波疫情已開始！衞生防護中心昨透露，昨單日錄得少於50宗初步確診個案，創近10個月新高。由於42歲男子沒外遊、沒去過又一城及望月樓等地，不排除本港社區已出現隱形傳播鏈，專家更指屯門有不少機場工作人員聚集，可謂岌岌可危。疫情愈演愈烈，本港與內地恢復通關又一次泡湯，特首林鄭月娥昨承認，Omicron疫情對通關進度有影響，港人「要多等一會」。

被列為源頭不明個案的42歲男測量師，與妻女同住屯門區翠寧花園二座，過去21天未曾去過高危場所，包括又一城及望月樓。1月2日，他有頭痛及發燒，3日在屯門私家醫生求診時作深喉唾液樣本，昨午的樣本呈初步確診，帶有N501Y及T478K變種病毒，CT值大於30。被送往北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫後，入院後的CT值下降至18，懷疑帶Omicron，但仍須進行全基因組測序分析確認。他於北角理文商業中心13樓A室工作，最後上班日期為去年12月31日。

昨晚7時，他居住的翠寧花園二座進行封區強檢，當局表示會增加同一大廈住客及工作人士的強檢次數。西九文化區昨晚證實，一名初步確診者上月30日下午1時至4時曾到訪M+博物館，今日該館會閉館一天，所有前線員工須接受病毒檢測、沒有結果前不得返回M+工作。而位於屯門的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園昨亦發出通告，指有低班學生家長初步確診，衞生署建議該校停課3天，學生及教職員須前往檢測。校方又會加強消毒，復課日期為本月10日，估計上述停課通知與上述男患者的家屬有關。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，正在追蹤該名初步確診男患者的蹤迹，初步結果顯示他沒有去過近期高危的望月樓等地，但袁國勇指出，是次不明源頭個案在屯門區出現，而機組人員較多在屯門區居住或活動，提醒該區傳播危機甚高，市民要小心，目前仍需時整理是否需收緊措施。

Omicron大叩門之下，本港繼上周六一晚封3區後，昨又一晚封3區，先是晚上7時於屯門封區，晚上10時30分，又於銅鑼灣高士威道16至22號高威樓封區強檢。半小時後更在銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈封區強檢。衞生防護中心指，由於昨日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變種病毒株，評估後認為相關區域感染風險有機會較高，故須封區，但因昨晚封區時間太晚，當局估計要今日上午約8時才能完成，特別表示若有僱員因封區行動而未能上班，希望僱主酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

疫情禍港已第3年，港人引頸以待通關多時，中港專家去年底多次接觸，本已露通關曙光，但Omicron疫情再起，林鄭月娥昨日談到通關進度時，亦承認本港確診個案會對內地有關部門商討通關構成影響，市民「相信要多等一會」才能恢復兩地正常往來。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：