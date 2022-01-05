57地方須強檢　包括維園和海洋光譜號郵輪

政府周三(5日)凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處57個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測。

政府稱，因應一宗涉及變種病毒株的初步確診本地個案、一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及兩宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，將56個指明地方被納入強制檢測公告，包括：

1. 銅鑼灣社區中心3樓

2. 銅鑼灣維多利亞公園

3. 天后歌頓道1A號地舖陸田園餐廳小廚

4. 銅鑼灣皇室堡15A樓東海薈•拉斐特

5. 北角英皇大廈地下大澳德發

6. 灣仔街市地下樓層

7. 北角理文商業中心13樓A室麥理倫香港有限公司

8. 屯門翠寧花園地下19號舖芝味屋

9. 屯門翠寧花園4座地下3號舖何漢明醫生診所

10. 屯門湖康街2號屯門湖康診所

11. 屯門萬能閣1樓122室禮悅劍擊學院

12. 屯門栢麗廣場20樓2003室容易教室

13. 屯門翠寧花園地下17號舖雅翠餐廳

14. 屯門市廣場1期地下、地面高層及1樓AEON屯門店

15. 荃灣海壩街22號華達樓地下F舖初見

16. 荃灣白田壩街45號南豐紗廠

17. 荃灣蕙荃路22-26號綠楊坊地下G15-16舖HeSheEat

18. 天后電氣道92-94號地下B-C舖富東海鮮飯店

19. 屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S地下S120號舖金泰園

20. 尖沙咀港鐵九龍站KOW 92號舖華御結

21. 西九文化區M+

22. 北角電氣道160號木蘭苑地下至2樓金鑽名軒

23. 屯門新屯門中心地下屯門輕便鐵路車廠

24. 屯門龍門居第11座地下102-104號舖熱點餐廳

25. 屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S N區2樓N202-N203號舖臺水鏜

26. 屯門金銘大廈地下3號鋪有料案內所（井財街）

27. 屯門新墟村2台33號地舖Thre3 concept

28. 銅鑼灣利園一期1樓105號舖蟹膳

29. 北角香港維港凱悅尚萃酒店

30. 銅鑼灣禮頓中心地庫B2號舖麥當勞

31. 西營盤皇后大道西509號地舖幸鮨屋

32. 屯門青山公路21咪半藍地植園翠湖(嘉爵)園林酒家

33. 中環5號碼頭

34. 長洲渡輪碼頭

35. 長洲北社海傍路9號A地下新金湖海鮮酒家

36. 大圍田心村217號地舖328茶餐廳

37. 港鐵大圍車廠

38. 火炭駿洋商場1樓101號舖新明苑海鮮酒家

39. 屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S N區1樓N-128號舖敏華冰廳

40. 大角咀奧海城二期1樓大食代

41. 銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓1.13-1.22號舖PLAYT咖啡廳

42. 葵芳新葵芳花園好爵中心商場1樓老趙廚房

43. 大嶼山愉景灣愉景廣場131-132號舖日本城

44. 大嶼山愉景灣愉景廣場114號舖永安百貨

45. 坪洲寶坪街2號坪洲街市

46. 大嶼山愉景灣D’Deck G02號舖麥當勞

47. 香港新界大嶼山愉景灣D’Deck 104B號舖Bookazine & Partytime

48. 由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴

49. 由灣仔（香港會議展覽中心）開出往山景路線號碼961的九巴

50. 由屯門（友愛南）開出往荔景（北）路線號碼61M的九巴

51. 由屯門站開出往荃灣站路線號碼60M的九巴

52. 由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴

53. 由屯門站開出往沙田站路線號碼263的九巴

54. 由屯門翠寧花園開出往銅鑼灣路線號碼NR 726的居民巴士

55. 由愉景灣（稔樹灣登岸處）開出往坪洲公眾碼頭的船隻

56. 由坪洲公眾碼頭開出往愉景灣（稔樹灣登岸處）的船隻

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

另外，任何在1月2日下午1時30分至1月4日期間曾身處「海洋光譜號」郵輪超過兩小時的人士，須於1月5日及1月7日接受檢測。除為進行指明檢測外，受檢人士於完成1月5日進行的指明檢測並得到衞生主任同意前，必須留在「海洋光譜號」郵輪上或衞生主任指明的地方；並在完成1月7日進行的指明檢測並確定檢測結果前，應盡可能留在其居住地點，避免外出。