專家料社區存10條隱形傳播鏈　袁國勇透露有更多源頭不明病例

本港疑出現首宗本地不明源頭Omicron個案，患者是1名居住屯門、沒有接種疫苗的42歲男測量師，亦有國泰機組人員染疫後造成「三代傳播」，專家警告本港第5波疫情已開始。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早(5日)在電台節目透露，據他了解還有其他源頭不明的個案有待公佈，顯示社區可能有隱形傳播鏈，呼籲市民暫停大型聚會，又指如社區源頭不明個案持續增加，政府將需考慮停課和縮短食肆堂食時間。

港大醫學院院長、政府專家顧問梁卓偉同樣表示，本港昨日(4日)錄得約50宗新冠肺炎初步確診個案，創10個月新高，當中更涉1宗Omicron源頭不明病例，他認為已出現第3代傳播，在「望月樓群組」外至少存在2條傳播鏈，預計社區已有5至10條隱形傳播鏈，促當局須在24小時內收緊社交距離措施，盡早找出所有密切接觸者，防止疫情繼續傳播。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，本港出現多代傳播及源頭不明個案，第5波疫情可能已經來臨，政府須盡快追蹤密切接觸者，認為未來幾天是關鍵。他認同需要在1、2天內收緊社交距離措施，包括食肆4人一枱，及限制公共設施的人流，視乎情況學校可能要改回網上授課。他又建議政府盡快安排青少年接種第3針，及降低接種年齡至5歲。對於政府宣布下月24日擴展疫苗氣泡至所有食肆及其他表列處所，孔認為實施日子適當，但認為5月可能要再擴展至第3針。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，如果稍後在屯門以外地區也出現源頭不明個案，再加上Omicron傳播力強而且病症輕微，難以發現，就幾可肯定香港爆發第五波疫情。他又指，其中一名患者有一讀幼兒園的女兒，未符合條件接種疫苗，一旦在幼兒園爆發感染，會牽連很大，當局要視乎疫情發展及兒科病床數量，決定是否須停課。