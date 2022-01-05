港珠澳大橋金巴車票遭炒至4000元　部門推實名制止歪風

本港面臨第5波新冠疫情來襲，而適逢農曆新年，仍然不少市民無懼疫情選擇回內地過年。俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士目前提供有限度服務，但有人藉此想發「新年財」，於網上出售炒價車票，將原價65港元的來往香港珠海路線的車票，炒高至3,000至4,000港元「天價」。「金巴」前日(3日)發出通告，指翌日(4日)起實施車票實名制，以杜絕炒風。

金巴昨日發通告指，為保障廣大旅客有序購票乘車，根據上級部門要求，由2022年1月4日開始，於港珠澳大橋穿梭巴士微信公眾號及網頁購買香港往珠海班次的巴士車票，必須提供乘車人士資料姓名及有效身份證明檔號碼。購票時必須接受並同意有關《乘客須知》及《私隱條款》。

此外，車票上則會印有旅客的姓名和身份證明文件的號碼，工作人員會在發票或登車期間要求旅客出示身份證明檔正本，以核對是否與車票所列印資料相符。如資料不符，或會拒絕有關人士乘車。

現時金巴每日由本港出發至珠海口岸，只提供6個班次，每張成人車票售價65元，有人將車票炒高46倍，令售價高達3,000港元。