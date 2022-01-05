政府研資助出售房屋引入漸進式按揭　首期減半助港人上車

房屋問題一直是香港市民最關注的問題之一。政府今日(5日)表示，將研究在資助出售房屋，即居屋及綠置居，引入「漸進式按揭」，降低按揭門檻，市民只需以房價一半作首期及供款便能上車，讓市民「買得起、供得起」。

政府指新建成的公營房屋「能夠賣、應該要賣」，按揭成數上會參考「新世界建好生活」的建議，即新世界的「上車易」漸進式按揭建議，在樓宇成交時，買家只需承造樓價一半的按揭，至於餘下的另一半按揭，買家可以在成交後10年內，以一次過或漸進式分階段承擔。

政府認為，以這個方式能讓市民做到「上車易、供樓易」，希望藉計劃帶給港人有強烈的上進心每日努力賺錢，以盡快擁有業權為目標，而不是有錢不敢多賺，怕薪金超出公屋的入息上限，而不敢加人工。

至於「漸進式按揭」會否對房委會造成財政負擔，政府表示，如果房委會不想辦法賣樓，資助房屋的單位只是留作出租，而不是出售，再按土地作為香港現時的最有價值所計，出租公屋只會「鎖死」土地的價值，無論政府、租戶或者房委會，都無辦法享受土地價值，最終「一個仙都收不到」，還要補貼管理費。