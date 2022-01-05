前《蘋果》記者丘庭亮承認偷拍裙底　官判感化一年

前《蘋果》記者及前有線記者丘庭亮，涉嫌去年9月在尖沙咀港鐵站1條扶手電梯用手機偷拍2名女子裙底，遭現場便衣警員察覺及拘捕。丘早前承認1項作出有違公德的行為罪，今早(5日)在九龍城法院被判處感化1年。署理主任裁判官黃雅茵指報告正面，被告已經尋找專業人士協助，故接納感化官建議。黃官又提到，有過去同類案件的被告未有依期覆診，並重新犯案，提醒丘須遵從感化條件，依指示接受治療或參與小組活動。

22歲被告丘庭亮，被控於2021年9月26日在尖沙咀港鐵站近B2出口的扶手電梯作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即以一部手機電話的攝像鏡頭拍攝女子X及Y裙底；據悉，丘曾經任職《蘋果日報》及有線《新聞刺針》記者。

案情指，當日便衣警員在尖沙咀港鐵站便衣巡邏期間，看見被告四處張望，形迹可疑，其後被告跟隨女子X及Y，當2女行上案發扶手電梯時，警員看見被告將手機放近2女裙底拍攝；被告在B2出口外被警員截停，警誡下，被告承認出於性滿足而犯案，希望可以給予機會。警方在被告手機中發現一段長1分38秒的影片，拍攝到女子的腳及大腿部分。

辯方今天求情時，指感化官報告正面，感化官建議判處感化令，對丘的更生有良好及正面影響。辯方早前亦呈堂一份精神科醫生報告，指丘事發後已6次會見精神科醫生，丘深切了解到自己精神及心理的問題，重犯機會不高，現已積極面對自身問題。

案件編號：KCCC 3398/2021