4青年涉企圖破壞輕鐵站　案中3男今裁罪成還押候懲

警方於2019年9月在屯門截查一輛私家車，發現鐵錘、螺絲批、面罩等物品，以及印有警務人員資料的「街招」。事後警方更在該輛私家車的「黑盒」（行車紀錄儀）錄影片段內，揭發有3男1女當晚較早時間曾商討破壞輕鐵站的設施。4人被控一項串謀刑事損壞罪，在區院否認控罪經審訊後，涉案3男今早(5日)被裁定罪成，女子則脫罪。法官姚勳智將3男還押至本月27日量刑，期間待索閱他們的背景報告。

3男1女被告依次為李鈞浩（24歲，眼鏡店店主）、張溱煒（24歲，網球教練）、李懷恩（23歲，市場行政人員）及莊詩慧（25歲，製圖師），他們被控一項串謀刑事損壞罪，控罪指他們在2019年9月5日，於香港串謀損壞屬香港鐵路有限公司的財產，即輕鐵站設施。首3名被告罪成，女被告則罪脫。

控方案情指警員於當日凌晨在屯門截停載有3名男被告的私家車，並在車上發現鐵錘、螺絲批、扳手和鉗等，警員後檢取了車內行車記錄儀，當中錄下了他們的對話，並在被告手機資料中揭發女被告亦參與在內。他們車內的對話內容顯示途經路線、商討如何破壞輕鐵站、逃走路線等，如有男聲指「搞咗市中心...市中心同埋...我想搞埋碼頭」、「未做過啲咁壞嘅事，好緊張」、「攞錘爆囉，攞士巴拿同埋錘」、「一定係搞碼頭」等。控方指從有關對話可見，4名被告已達成協議進行破壞。

辯方則爭議行車記錄儀內記憶卡的證物鏈，質疑記憶卡曾受非法干擾，及認為有關對話內容亦只是討論，非已達成協議，女被告亦爭議曾否在車上。

法官裁決時就指，4人在車上時的對話，雖清楚顯示他們曾一同商討及計劃破壞哪個輕鐵站設施、如何逃避鏡頭等，但至女被告下車時，似乎仍是在熱烈討論階段，並未協議好行動內容，眾人似乎仍要再考慮。反而在女被告下車後，餘下3名男被告的對話內容，顯然已達成協議及具清晰意圖，鎖定屯門碼頭輕鐵站設施以進行破壞，更定下逃走及變裝路線等，且車上亦被搜出板手等工具。鑑於前述理由，法官裁定3名男被告罪成，女被告則脫罪。

案件編號：DCCC 720/2020