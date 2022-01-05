卓悅集團創始人再被同一公司入稟追款　涉額2.7億元

創立卓悅集團的葉俊亨與其太太及關連公司，繼約２周前遭一間財務公司入稟高院，指稱2人的關連公司欠款1.2億港元，要求作為擔保人的葉氏夫婦償還後，他們於昨日(4日)又再被同一間財務公司入稟高院，追討另一筆高達2.7億港元的欠款。入稟狀指原告於2015年底向2人的關連公司借出2.8億港元，但對方只償還了1,000萬港元，故要求法院頒令該公司及作為擔保人的葉氏夫婦歸還2.7億港元欠款及作出賠償。

本案原告是HAIFU INTERNATIONAL FINANCE LIMITED，3名被告分別是真一有限公司（下稱真一）、葉俊亨及其妻鍾佩雲。據入稟狀指，葉氏夫婦為真一的董事及股東。

原告在入稟狀稱，它與真一於2015年12月31日達成借貸協議，原告向真一借出2.8億港元，並由葉代表公司簽訂協議。原告指根據協議的隱含條款更表明，葉氏夫婦為該筆貸款的擔保人，而且若非葉氏夫婦，原告並不會借款予真一。直至在2019年5月至7月，葉只向原告歸還了1,000萬港元，至今仍拖欠餘款2.7億港元，故原告入稟要求被告支付欠款、利息及作出賠償。

案件編號：HCA 6/2022