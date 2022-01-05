內地男反轉九龍城　連環傷人涉11罪　須收押待訊

九龍城今年元日翌日(2日)發生連環傷人案，一名內地男子涉於南角道腳踢女途人及搶去手機，有男途人嘗試阻截，疑遭內地男用手機襲擊；內地男逃至衙前塱道一間牛肉檔時，再涉嫌取去39厘米長牛肉刀揮舞，並用刀柄扑毀途經私家車的車窗，更疑拳打車主。警方最終在一棟唐樓賓館內拘捕該內地男，並發現他涉嫌打傷賓館男負責人，及試圖焚燒床單。涉案內地男被控搶劫、傷人、刑毀及縱火等11罪，今早(5日)在九龍城法院提堂，暫毋須答辯。暫委裁判官朱仲強押後案件至1月19日再訊，被告沒有保釋申請，續須還押。

持雙程證來港、36歲被告馮錦明報稱無業，被控1項搶劫、2項襲擊致造成身體傷害、3項刑事損壞、1項偷竊、2項傷人、2項縱火罪。被告今日暫毋須答辯，以待索取精神報告，確認是否適合答辯及索取醫療建議；控方另呈上一封醫生，指被告可能有精神問題。

控罪指，被告於2022年1月2日在九龍城南角道與賈炳達道交界，搶去女子莫帶田一部價值5,499港元的iPhone 11手提電話；損壞莫一副價值500港元的眼鏡；及於同地襲擊男子何志榮，對何造成身體傷害。

被告另被控在衙前塱道非法及惡意傷害莫；及偷竊一把39厘米長的牛肉刀；及在候王道與衙前圍道損壞男子李諾軒的私家車的前擋風玻璃；他亦被控於同地襲擊李，對李造成身體傷害。

縱火罪則指，被告於太子道西388號唐5樓1室用火損壞女子Khong On Thatsanee的一把傘（價值50港元）及2對鞋（價值800港元）；及於唐2樓雅莉豪華別墅8室用火損壞屬於男子區振邦的一套床單（價值130港元）。被告另被控於唐2樓雅莉豪華別墅7室，非法及惡意襲擊區；及於同地損壞屬於區的一個垃圾桶，價值40港元。

案件編號：KCCC 34/2022