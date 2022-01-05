安心出行疑設變色功能顯示有否打針　助食肆檢查　料下月初實施

港府將於下月24日擴大「疫苗氣泡」，要求市民要接種疫苗才可進入食肆。消息指，政府研究在「安心出行」上增設新功能，除了現時可以連繫接種紀錄外，亦會加入如「健康碼」的顏色顯示，如紅色代表未有接種，綠色是已完成接種，假如市民未打針堂食，會與食肆一樣受懲處，但具體如市民曾到過強檢地方會否變色，連上針卡是否變相實名制等則要再相討，料最快2月初推出。

為了更準確追蹤社區傳播鏈，港府早前強制市民在出入餐廳前必須使用「安心出行」，而隨政府擴大「疫苗氣泡」，為更方便食肆員工檢查食客針卡，香港餐務管理協會主席梁振華昨(4日)引述政府指，創科局會研發類似「健康碼」的應用程式。但有消息人士表示，創科局打算直接在現時「安心出行」上增設功能，而非額外研發另一個應用程式，並在掃碼後會自行展示針卡，毋須如現時般要人手展示。

餐飲聯業協會會長黃家和引述，早前業界與食衞局官員會面時，亦有討論類似的建議，但指如建立類似「健康碼」系統要實名登記，而現時「安心出行」則未有查證功能。他指自己本人曾與創新及科技局局長薛永恒討論會否在「安心出行」上增設功能，或嘗試其他方法。

另外，黃家和指政府決定在下月才擴大「疫苗氣泡」，而非早前所指的本月尾，算是「順應民意」，讓業界可以完成農曆新年的檔期，現時業界已接獲大量春茗、大型晚宴訂單，現時訂座率較去年同期多2成。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則認同，不必再開發另一套系統，因為「安心出行」本來已有連繫針卡，認為在現有系統上較易處理。他建議當局應盡快釐清指引，如會否設有接種疫苗有效期限等。另他又指類似應用程式需時1個月開發。