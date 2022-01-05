防疫措施1.7起收緊　食肆晚6朝5禁堂食　關閉酒吧派對房間等

本港疑出現首宗本地不明源頭Omicron個案，亦有國泰機組人員染疫後造成「三代傳播」，令本港爆疫指數隨即升溫。行政長官林鄭月娥今日(5日)下午3時半於記者會上表示，由於擔心社區出現傳播鏈，經召開緊急內部會議後，認為第5波疫情一觸即發，故宣布本周五(7日)凌晨零時起至本月20日，收緊現行的社交距離措施，維持14天，包括餐飲場所傍晚6時至翌日清晨4時59分禁止堂食，B類食肆減至2人、C類限4人、D類則收緊至6人；而15類在599F章表列場所，包括酒吧、健身室、浴室、遊樂場所如博物館、美容院、按摩院、體育處所、郵輪、活動處所及派對房間等，均會關閉。

當局表示，將同時暫停本地遊及公海遊等活動，至於院舍及醫院探訪亦會暫停，而4人禁聚令則仍然維持。另外，取消如本周五的本地漁農美食嘉年華、單車節等大型活動及非必要聚會等，明日(6日)政府的茶敍等。至於「疫苗氣泡」則會在下月24日才擴大。

此外，政府指暫時將不會實施公務員在家工作，亦毋須停課。