確診者飆升　北大嶼山中心數天內或爆滿　已重啟亞博館500張病床

政府機組人員免檢措施漏洞不出，造成社區出現Omicron傳播途徑不明個案，政府宣布緊急收緊各類限聚措施。醫院管理局行政總裁高拔陞表示，現時確診患者入院數字「海嘯式」上升，現時北大嶼山感染控制中心共有800張病床，有340多位確診者在內，如每日有4至50多個新增個案，數天後供應將會十分緊張，當局已重啟北大嶼山的亞博館500張病床，照顧病情比較穩定的病人，又指若每日持續有30、40位病人入住，醫院床位會非常緊張，正檢視醫院隔離病床，香港天氣冷，醫院踏入冬季服務高峰期，將啟動醫院開始讓出部分床位以便接受新個案。

衞生署署長林文健今日(5日)表示，現時至少110國家以上出現Omicron病例，而本港截至昨日(4日)亦錄得114宗Omicron個案，對醫療系統及檢疫措施造成極大壓力。他指出，由輸入病例源頭(個案編號：12676)開始，本地已出現廣泛散播，當中有數個共通點，包括不少群組涉及CT值20以下，即病毒量高；他們的足迹及行蹤遍及全港，並有聚餐、跳舞等多元化活動，故令其家人、朋友或互不相識的人感染。

他又指，感染途徑涉及露天公眾場所，感染及被感染者相距比較遠，反映感染風險非常嚴峻。感染群組病毒量較高的人士亦沒有接種疫苗，其病徵尚未出現時，有機會會避過檢測。他指疫情進入社區，將會對曾逗留該區市民發出強檢，建議市民盡快做檢測。他同時再度谷針，呼籲市民盡快注射疫苗。