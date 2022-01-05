亞洲電視數碼媒體被2公司申清盤　其中一案今撤銷

現在以「亞洲電視」名義經營網上電視業務的亞洲電視數碼媒體有限公司，於去年7月先後被2間債權人公司申請清盤，法庭早前將兩案分開處理。其中一宗由富士膠片商業創新香港有限公司提出的呈請，今午（5日）在高院聆案官法庭處理。聆案官許家灝指，由於該案的呈請人表示撤銷呈請，故頒令撤銷本案。

本案呈請人為富士膠片商業創新香港有限公司（前稱富士施樂（香港）有限有關公司）（下稱富士膠片），答辯人則是亞洲電視數碼媒體有限公司（下稱亞視）。本案於去年11月與另一宗呈請亞視清盤的案件一同提訊，當時富士膠片表示希望等候另一宗清盤案有結果後才決定下一步行動，故聆案官把本案押後至今天，並先處理另一宗清盤案。

該宗先處理的清盤案之呈請人為香港音像版權有限公司，該案於去年12月20日提訊時，該案呈請人表示亞視已還款並撤銷案件。不過另一間債權公司Showbiz Production Limited隨即申請接力，繼續呈請亞視破產。處理該案的高院法官則把案件押後至2月7日再訊。

案件編號：HCCW 267/2021