今增38宗確診　其中31人疑染Omicron　國泰空姐母維園跳舞播疫

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(5日)新增38宗確診，涉及13男25女，當中31人帶N501Y及T478K變種病毒，即疑染Omicron。新增個案中有34宗屬輸入個案，包括3名抵港機組人員、14人為元旦(1日)菲律賓來港外傭，餘下4宗屬源頭不明或輸入相關病例。另錄得約20宗初步個案。

昨日(4日)公布的1名任職國泰機組人員的女子(個案編號：12676)，回港後與母親(個案編號：12754)及43歲印藉女外傭同住，出現家庭感染。該母親牽連出數宗個案，包括其1名48歲女性朋友，她們會一同聚餐及跳舞，曾到過維園跳廣場舞，該女友人於昨日檢測時顯示CT值為21。而同住的印傭放假曾與印籍朋友聚集及到教會活動，她於本周日(2日)發病，昨日檢測的CT值為13，即病毒量極高。

而同樣今日確診的屯門男測量師(個案編號：12767)懷疑路過維園而中招，他每日由屯門到銅鑼灣經過維園至工作處所，經調查發現上述的國泰空姐母親有遠距離接觸，每早都會在維園進行戶外活動，兩者相隔20米距離，其CT值16.5。

第二人為43歲印藉女外傭，1月2日發病、1月4日檢測的CT值為13，即病毒量極高，印藉女外傭與12654有聚集過。第三人是居天后59歲女士，二人為朋友。第四人是個案12767，為沒有打針的屯門居住測量師，CT值為18，即病毒量高，曾因工作需要會到維園工作，曾於12754有約20米的遠距離接觸，因12754會每日在維多利亞公園跳舞。