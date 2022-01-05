警司陳凱港涉與商人欺詐銀行騙按揭　押後2.9再訊

遭停職的沙田警區助理指揮官陳凱港，涉嫌騙取按揭貸款於去年5月被捕。經過逾半年調查，他與1名男商人被控以2項欺詐罪，案件今天（5日）在沙田裁判法院首次提堂。2人暫時毋須答辯，裁判官按控方要求，將案押後至2月9日再訊，以待準備轉介至區域法院的文件，2人獲准保釋候訊，期間不得離港、須交出所有旅遊證件、居於報稱地址、不騷擾控方證人、以及每周到警署報到。

2名被告依次為陳凱港（50歲，無報稱職業）及汪浩毅（49歲，商人），他們同被控2項欺詐罪，指他們於2019年5月17日與11月4日之間，藉隱瞞陳凱港的職業即香港警務處警司，虛假地向東亞銀行有限公司表示，陳凱港於2019年7月至11月期間受僱於出眾資本有限公司，並接受逾24萬港元月薪；以及在同年5月17日至12月27日，連同陳凱俊隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳凱港於2019年9月至11月受僱於出眾資本有限公司，接受逾24萬港元月薪，以及陳凱俊於同年11月至12月受僱於新凱國際貿易有限公司，接受逾11萬港元月薪。令2家銀行有相當程度的可能性會蒙受不利，即分別批出2筆貸款，涉及2154.9萬及480萬港元。

案件編號：STCC 15/ 2022