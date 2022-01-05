「Lunch哥」涉前年將軍澳違禁聚令　1.25裁決

外號「Lunch哥」的示威常客李國永，被指前年8月在將軍澳悼念墮樓科大生周梓樂期間違反禁聚令，今天（5日）和一名62歲女子於觀塘裁判法院開審。警員供稱，當日2名被告和另外1男1女在現場交談，他聽到4人討論警察下班後亦不敢承認其職業等，認為4人有共同目的，故着同事發出告票。裁判官劉淑嫻裁定案件表證成立後，兩名被告選擇不作供，亦不傳召證人，案件押後1月25日作裁決。

19歲被告李國永和62歲被告陳麗珍，各被票控一項參與受禁羣組聚集。傳票控罪指，2人於2020年8月8日在將軍澳唐明街及唐俊街交界，無合理辯解而參與受禁群組聚集。

警員陳錦榮今早供稱，案發當晚8時02分，他看見到陳與一名女子在將軍澳唐明街及唐俊街交界、尚德十字路口的停車場外交談，其後李及一名男子亦加入討論，他其後向4人發出口頭警告，要求他們保持合適距離，否則將會發出告票。陳表示，當時4人相距1至1.5米，直至8時10分，4人仍站在相同位置。陳又稱，他聽到4人討論警察下班後亦不敢承認其職業，及政府處理方式不恰當等話題，故認為4人有共同目的。

辯方今午作中段陳詞時，指傳票指控被告參與受禁羣組聚集的時間，與警方拍攝的現場片段重疊。警員供稱當時見到4人聚集在一起，惟警方片段中，4人已經站在警方封鎖線內，4人之間亦保持足夠距離，警員的證供與片段並不脗合。辯方因此要求裁判官裁定案件表面證供不成立，2被告毋須答辯直接獲釋。不過裁判官最終裁定案件表證成立，之後2名被告選擇不作供及不傳召證人。

案件編號：KTFS 6,7/2021