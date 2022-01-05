政Ｗhats噏：民政倡取消葵青區會3委員會　區議員不滿事前無諮詢

多區區議會經歷宣誓風波後已陷入停擺狀態，政府早前更收返撥款權，區議會可以話已被「廢武功」。其中葵青區議會下周二(11日)將召開大會，討論秘書處建議取消3個包括負責審批撥款申請及青年事務嘅委員會議程。有民主派區議員話，民政事務總署事前未有諮詢佢哋意見，認為政府目的都係想收返所有審批權，區議會已無話事權，對此亦感到無奈。有建制派區議員亦不滿民政總署只係作通知，連游說工作都欠奉。睇嚟即使大部分民主派區議員辭職同被取消資格後，民政總署同區議會溝通都係麻麻喎！

根據葵青區議會秘書處提交嘅文件，會上將討論取消行政、財務、社區重點及其他社區健康項目委員會、審核委員會及青年事務委員會嘅建議，主因係區議會無須提交社區參與計劃嘅財政預算建議，民政總署署長亦會監督審批撥款申請工作，又話青年事務並非區議會法定主要職能，有關全港青年事務政府已設有青年發展委員會，葵青民政事務處亦設立青年活動委員會統籌該區青年發展活動。

該區區議員林紹輝就話民政總署並無接觸佢哋，又提到佢哋過去著重如何靈活及適當使用區議會撥款，依家政府收權，希望局方可以鬆動啲處理改善工程撥款審批及加快效率。佢又話剩返嗰5個委員會與民生事務息息相關，即使取消青年事務委員會，都希望可以喺其他委員會跟進有關問題。

至於另一位區議員郭芙蓉，亦對政府收回區議會撥款權力而感到失望，認為應重組議會架構及「加權加錢」以加強職能，從而令區議會做到更多地區工作，但奈何之前「攬炒派玩爛咗個game(遊戲)」。佢對於民政總署嘅建議只能「理解但唔會接受」，批評署方提交文件前未有作出足夠游說，只係「通知」佢哋有關提議，強調未來會喺唔同平台反映意見，希望政府賦權區議會，令部門聆聽地區聲音。佢亦要求署方做主導之餘，都應該同區議會有更緊密溝通，「即使冇得say no，但起碼我哋都可以知點解」。