的士司機涉帶斷片外籍女開房　被控企圖強姦受審

一名的士司機被指於前年中凌晨，接載一名醉酒外籍少女期間，把對方載到僻靜處後乘機企圖強姦，事後再把少女載到酒店睡覺。他現否認一項企圖強姦罪，今天（5日）起於高院原訟庭受審。控方指司機初在警誡下表示「搞過」少女，但之後改口否認曾說過有關說話。

54歲被告林少峯，被控一項企圖強姦罪，指他於2020年5月16日，在香港黃泥涌陽明山莊附近，企圖強姦女子X。控方在開案陳詞指，事主X案發時16歲，在案發前一天曾往赤柱與朋友會面並喝醉，及後更「斷片」失去記憶。她到案發當天早上，於酒店房中醒來後，赫然發現遭陌生的被告攬着，立刻驚慌到大叫，拿了電話等個人物品後便離開，並隨即致電告知母親。她其後被送往醫院，但她拒絕接受檢驗，之後報警。

控方續指，案發前有保安員見到醉酒的X登上的士，亦有片段拍到被告當日凌晨約2時帶X往葵涌一間酒店。被告其後在家被捕，他當時曾向警方表示當晚駕駛夜更的士，接載了一名喝醉的外籍女子，並曾「撩佢搞嘢」，完事後便載該女子到酒店睡覺。被告其後於被警誡下，承認「搞」過少女，並指看不到女子有太大反應，以為女子同意。惟被告及後在錄影會面中，卻否認有說過該些說話，並指未能進入X的陰道，又指是X主動提議發生性關係。

案件編號：HCCC 75/2021