政府高官再調動　謝小華接替鄭美施出任環境局常任秘書長

政府今(5日)宣布，民政事務總署署長謝小華將於本月17日出任環境局常任秘書長/環境保護署署長，接替服務政府34年並已展開退休前休假的鄭美施。

公務員事務局局長聶德權表示，相信謝能在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。至於已展開退休前休假的鄭美施，聶則表示鄭在過去34一直盡忠職守，在出任環境局常任秘書長/環境保護署署長期間，在不同政策範疇上作出重大貢獻，包括擴展和加強社區回收網絡、積極推廣綠色運輸和自然生態資源保育，並為多個政策範疇規劃長遠策略，致力改善香港的環境，祝願她退休生活充實而愉快。

鄭美施於1987年9月加入政務職系，曾在多個決策局及部門服務，包括前民意匯集處、前運輸科、前銓敍科、前政務總署、前大學及理工資助委員會秘書處、前公務員事務科、前財經事務科、強制性公積金計劃管理局、行政會議秘書處、前經濟發展及勞工局、前影視及娛樂事務管理處和運輸及房屋局。她於2013年年1月至2015年9月出任政府物流服務署署長，於2015年9月至2019年5月出任海事處處長，並於2019年5月至2021年9月出任環境局常任秘書長/環境保護署署長。

而謝小華則於1987年6月加入政府，曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前憲制事務科、前公務員事務科、前新機場工程統籌署、前經濟科、前衞生福利科、香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處、前庫務局、前經濟發展及勞工局和運輸及房屋局。她於2009年9月至2011年12月出任食物及衞生局電子健康紀錄統籌處處長，於2012年1月至2016年4月出任食物及衞生局副秘書長（衞生），並從2016年4月起出任民政事務總署署長至今。