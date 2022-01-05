防疫急收緊新春團年無飯食　市民狠斥港府國泰走漏播毒源頭

香港疫線失守，Omicron變種病毒隨國泰機組人員違規外出而流入社區，導致爆發第5波疫情。港府今日(5日)急推新一輪社交距離措施，包括食肆禁晚市堂食、15類表列場所需要關閉等，社會一時怨聲四起，有市民直言當局收緊防疫措施「好麻煩」，由於傳播鏈眾多，加上臨近新年，隨時影響過農曆新年，花市、團年飯等都會有阻滯。

市民李小姐狠斥政府、國泰航空都有責任，怒轟國泰及政府防疫「走漏」機組人員而帶疫進入社區，又容許他們居家檢疫，做法不智，直言「有腦都諗到冇人會乖乖留喺屋企啦」，加上之前聖誕節，都預料會與朋友交換禮物、開派對等。對於當局收緊社交距離措施，她直言「好麻煩」，因得知傳播鏈眾多，加上臨近農曆新年，隨時影響過年，花市、團年飯等都會有阻滯。

另有一家大細逛街的市民陳先生亦指，自己未有計劃於農曆新年安排節日活動，但對於疫情再次爆發，他坦言對心情有影響，因禁止晚市堂食等措施令日常生活帶來不便，直斥有部分人獲特別待遇，但卻守不到規矩，要由一直配合防疫的社會大眾承受代價。

食肆晚市堂食再次暫停，市民林小姐表示無辦法，惟有買外賣回家，但她嘆道原先眼見疫情有緩和迹象，曾計劃與家人外出食團年飯，現在卻爆發新一波疫情導致其計劃被打亂，坦言「(團年)飯就點都會食，係可能冇得出街食」。她又指，大部分場所需要關閉，包括多個演唱會等被腰斬，明顯是因小部分人的鬆懈、錯誤，要由全港市民「埋單」。