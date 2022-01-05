消委會推智齡熱線　冀更快助長者解決消費問題

鑑於香港人口老化問題嚴重， 加上長者仍活躍於消費活動，因此保護長者的權益日趨重要。有見及此，消費者委員會推出「智齡消費教育大使」及「智齡消委會熱線」，提供更便捷的查詢渠道， 提升長者自我保護能力，從而推廣長者消費權益方面的決心。

其中「智齡消委會熱線」籌備接近1年，為年長消費者提供友善及直接的顧客服務。熱線將簡化接駁步驟，致電者只需安出家中，撥打熱線後選擇語言及年齡，即可接駁至消委會職員接聽。消委會表示長者較習慣透過傳統途徑，致電或親身到中心查詢及投訴，但在疫情下中心一度關閉，為長者帶來不便。 根據消委會2017年至2019年的數字，65歲或以上的長者較傾向以傳統途徑查詢，當中6成更會直接到服務中心。

另外，在「智齡消費教育大使」方面，旨在為年長消費者提供消費者教育培訓， 裝備他們的消費權益知識和演講技巧，並從而在社區為其他長者主持消費權益講座。計劃自去年3月推行至今，已向90位長者提供培訓。

消委會主席林定國表示，消委會首次設立專線貼身照顧長者需要，全港26間長者地區中心亦將會協助轉介消費投訴，期望更快協助長者解決消費問題。