政界批防疫有漏洞　政府難辭其咎　要市民埋單

新冠疫情急劇惡化，政府宣布收緊多項社交距離措施，多個政黨狠批政府防疫工作不足，促推出措施援助受影響行業。有政黨稱一直要求政府做好「外防輸入」，直指國泰航空機組人員的防疫工作明顯出現漏洞，令疫情急轉直入，令市民生活受到影響，亦令剛剛復甦的經濟受到打擊，政府在這方面難辭其咎。

該黨要求政府全面審視現時外防輸入的工作漏洞，以採取措施堵塞；加強追蹤感染個案和做好圍封檢測以及清潔疫廈等工作；確保檢疫中心、醫院治療病房以及醫護人員的人手足夠應付可能出現的新一波疫情；推出紓困措施協助受影響行業渡過難關。

傳統民主派政黨認為政府是次措施嚴厲，受影響行業廣泛，政府有必要向被迫停業的行業提供經濟援助及補償，建議重新推出「保就業」計劃，又批評政府「一刀切」要求關閉多個行業，應檢視是否讓一些低風險處所恢復有限度營業。

另有非建制派政黨認為政府必須承擔責任問責，批政府完全沒有吸取過去4波疫情的教訓，對於高危機組人員群組懶理不理，導致疫情擴散，令行業及全港市民再次因為政府漏洞共同「埋單」，促政府公開承認防疫政策漏洞，並且追究責任，並立即推岀下一輪「防疫抗疫基金」援助受影響行業。