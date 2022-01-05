政府收緊防疫措施　飲食界旅遊業雪上加霜

因疫情嚴峻，政府公布多個表列處所需要關閉，以及停止本地遊及郵輪公海遊，旅遊界代表直言雪上加霜、無奈接受，促政府推出支援；有飲食界代表則批政府防疫不力，令業界成為犧牲品。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華直斥政府防疫不力，讓機組人員享特權、豁免檢疫，最終令感染個案攀升、社區出現爆發。他指是次防疫漏洞源於國泰管理層管理不力及政府防疫無能，令疫情一發不可收拾，反問到底業界還要為政府的失誤被迫負上多少責任？稻苗飲食專業學會主席徐汶緯指，晚市堂食的消息對業界衝擊非常大，難以估計損失，對新年前放寬措施不感樂觀。

旅遊界議員姚柏良指出，政府暫停本地遊和郵輪公海遊，禁止8個國家民航機來港、暫停晚上堂食等，對旅遊業是雪上加霜，再一次帶來沉重打擊。他指旅遊業冰封近2年，業界靠本地遊的微薄空間掙扎求存，同時一直配合政府的防疫要求，郵輪公司更是按照國際公認的醫院級別標準啟動公海遊，確保旅客安全，而指定檢疫酒店，更站在抗疫的最前線，業界對收緊措施無奈接受。他希望政府加強與業界溝通，作出適切支援。