科大校董會向師生發信　鼓勵就下任校長發表意見

香港科技大學去年底宣布，校長史維已向校董會辭職，將在今年10月19日卸任，而大學校董會主席廖長城今日(5日)發信予師生，期望大學持份者可就理想的校長人選特質表達意見，並向協助校長物色委員會的獵頭公司表達意見。

廖長城在信中稱，大學已成立了校長物色委員會，並在全球物色下一任科大校長，以接替即將辭任的史維。廖指已透過正式程序，揀選及委任全球管理層獵頭公司Perrett Laver Limited協助委員會物色校長人選。

廖又稱，在進行搜尋及物色校長之前，想聆聽大學師生及職員的意見，因此邀請他們參與一個網上調查。他們的意見及想法有助挑選下一任校長，期望他們在本月18日或之前交回問卷。

根據網上問卷，內容要求師生就7個特質當中挑選2個，以1表示最為重要、2表示第2個最重要。7個選擇包括學術成就及地位；有遠見及領導能力以帶領大學到下一個成就；有管治及行政的能力和經驗；籌款能力；在能力在本港以及其他地區有能力進行創新及知識轉移等，帶領到國際層面；帶領科大在充滿挑戰和競爭的環境中尋找新機會；對內地及本地有知識及經驗，以發展科大廣州分校發展。