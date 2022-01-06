41處指明地方須強檢　包括維園工展會

於指定時段到過工展會的市民須要接受強制檢測。

政府周四(6日)凌晨刊憲，因應5宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，要求於指定期間曾身處41個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測。指明地方包括：

1. 中環花園道香港聖公會聖約翰座堂

2. 中環香港公園體育館

3. 北角電氣道160號木蘭苑地下至2樓金鑽名軒

4. 銅鑼灣維多利亞公園（不包括需預約或需收費場所）

5. 跑馬地黃泥涌道133號禮頓山社區會堂

6. 銅鑼灣維多利亞公園第55屆工展會

7. 中環卑利街39號地下榮源茶行

8. 北角英皇道679號香港殯儀館

9. 灣仔港灣道6-8號瑞安中心2樓200號室港島智能身份證換領中心

10. 銅鑼灣糖街15-23號銅鑼灣中心地下1-2號舖南記粉麵

11. 銅鑼灣加路連山道88號南華體育會體育中心（高座）底層游泳池

12. 銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨7樓及9樓

13. 炮台山電器道183號友邦廣場地下3-4號舖茶東西

14. 石硤尾南山邨南山商場平台208-209號舖南豐餐廳

15. 深水埗石硤尾街58號聖方濟各堂

16. 太子界限街38L金華大樓地下小蓉麵家

17. 紅磡高山劇場及新翼

18. 石硤尾邨美禧樓地下106號舖稻香

19. 深水埗大坑東社區中心

20. 北角英皇道125-133號月明樓地下A號舖君戶鍋貼大王

21. 北角屈臣道2號海景大廈A座14樓1409-1411室Bethel Fellowship Limited

22. 北角英皇道175號地下知粥嘗樂

23. 炮台山英皇道147-151號萬事昌大廈1樓肯德基家鄉雞

24. 石硤尾南昌街美山樓42座2-5號地舖翠苑餐廳

25. 將軍澳新都城中心1期2樓208號舖海港酒家

26. 北角英皇道255號國都廣場8樓805室中信証券

27. 北角電氣道169號康宏匯地下百匯軒

28. 香港北角英皇道310號雲華大廈4字樓504-505室福建中學校友會

29. 黃大仙中心南館L1樓122B號舖香港達人

30. 天后威非路道3-9號金都洋樓地下5B號舖烏龍小廚

31. 中環皇后大道中139號The L. Place 2樓唐宮小聚

32. 由北角碼頭開出往蒲飛路路線號碼23的新巴(2022年1月1日上午11時至下午1時)

33. 由北角碼頭開出往堅尼地城路線號碼10的城巴(2021年12月27日上午11時至下午1時、2022年1月1日下午2時至下午4時)

34. 由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴(2022年1月1日下午6時至下午7時)

35. 由北角碼頭開出往堅尼地城路線號碼10的城巴(2022年1月4日上午6時至上午8時)

36. 由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴(2022年1月4日中午12時至下午2時)

37. 又一城開出往石硤尾路線號碼41M的專線小巴(2022年1月2日上午5時至上午7時)

38. 又一城開出往黃埔花園路線號碼2A的專線小巴(2022年1月1日中午12時至下午2時)

39. 黃埔花園開出往又一城路線號碼2A的專線小巴(2022年1月1日下午6時至下午8時)

40. 由小西灣（藍灣半島）開出往黃大仙路線號碼106的巴士(2022年1月1日下午1時至下午5時)

41. 由黃大仙開出往小西灣（藍灣半島）路線號碼(2022年1月1日下午7時至下午9時)

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。