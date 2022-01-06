東方日報A1：政府轉軚　晚市摺埋　百業打柴

本港爆疫指數升溫，行政長官林鄭月娥表示，由於擔心社區出現傳播鏈，經召開緊急內部會議後，認為第5波疫情一觸即發，轉軚宣布明日凌晨零時起至本月20日，收緊現行的社交距離措施，維持14天；食肆晚上6時起禁堂食，又把8國列入禁飛名單，百業打柴！有不少政黨狠批政府完全沒有吸取過去4波疫情的教訓，對於高危機組人員群組愛理不理，導致疫情擴散，令行業及全港市民再次因為政府漏洞共同「埋單」。

相關措施包括餐飲場所傍晚6時至翌日清晨4時59分禁止堂食，B類食肆減至二人一枱、C類限4人、D類則收緊至6人；而15類在599F章表列場所，包括酒吧、健身室、浴室、遊樂場所如博物館、美容院、按摩院、體育處所、郵輪、活動處所及派對房間等均關閉。

政府表示將同時暫停本地遊及公海遊等活動，至於院舍及醫院探訪亦會暫停，而4人禁聚令則仍然維持。政府又宣布取消如明日的本地漁農美食嘉年華、本月16日舉行的香港單車節等大型活動及非必要聚會等，包括政府官員和立法會議員的茶敍和飯局等。政府會於7天後檢視上述措施成效，或考慮再度收緊。至於「疫苗氣泡」則維持在下月24日才擴大，不過，政府又表示學校暫時毋須停止面授課堂，但提醒學校要做好防疫措施。另外，政府又指暫時不會實施公務員在家工作安排。

林鄭又被質疑前日才稱暫時不用收緊社交距離措施，但事隔一天即改變態度。她解釋，當時只是說「今日」未是時候，強調那說法仍是準確的。她又透露港府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉前日晚上WhatsApp她和陳肇始，指要在24小時內收緊措施，亦改變了政府的態度。

措施料令十數萬業者提早「收爐」，導致即將到來的農曆新年異常冷清，而市民亦要承受諸多不便。有非建制派政黨認為，政府必須承擔責任問責，批評政府完全沒有吸取過去4波疫情的教訓，對於高危機組人員群組愛理不理，導致疫情擴散，令行業及全港市民再次因為政府漏洞共同「埋單」，促政府公開承認防疫政策漏洞，追究責任。政黨又指是次措施嚴厲，受影響行業廣泛，要求政府立即推出下一輪「防疫抗疫基金」援助受影響行業；又批評政府「一刀切」要求關閉多個行業，應檢視是否讓一些低風險處所恢復有限度營業。

另外，亦有政黨稱一直要求政府做好「外防輸入」，國泰機組人員的防疫工作明顯出現漏洞，令疫情急轉直下，令市民生活受到影響，亦令剛剛復甦的經濟受到打擊，政府在這方面難辭其咎。該黨要求政府全面審視現時外防輸入的工作漏洞，以採取措施堵塞；加強追蹤感染個案和做好圍封檢測以及清潔疫廈等工作；確保檢疫中心、醫院治療病房，以及醫護人員的人手足夠應付可能出現的新一波疫情；推出紓困措施協助受影響行業渡過難關。

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