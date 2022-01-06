過年前禁晚市堂食更致命　業界估計橫跨農曆年已作最壞打算

政府昨日(5日)突然宣布，由明日(7日)零時起至20日所有食肆晚6朝5禁堂食。有業界人士料一周的損失可達約10億港元，若持續至二月更可造成80億港元損失。中小企食店聯盟召集人林瑞華今早(6日)在電台節目形容當局是次措施出乎意料嚴厲，將影響不少公司團年飯，比以往禁堂食更致命，並估計禁令至少延續一個月，橫跨農曆新年，相信業界已作最壞打算。

林認為，當局若在7日內沒發現不明源頭個案就應考慮放寬限聚措施，例如晚市可到晚上10時。假如禁令持續，則希望當局推出抗疫基金支援業界。

香港美容業總會創會主席葉世雄對新措施則感到錯愕及憤怒，質疑美容界一直堅守零確診為何仍要停業。葉強調，業界在農曆新年前有最多預約，且在聖誕已進行大型宣傳及促銷，好多預約已經爆滿，但新措施令業界帶來混亂。他又表示，對農曆新年前生意重開不感樂觀，估計損失逾30億港元。

他又倡議當局短期內以實報實銷形式，提供補助，讓美容院支薪給從業員過年，亦希望當局能檢視表列處所停業的機制，讓長期無確診個案的業界繼續營業。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎對政府決定亦感到徬徨及憤怒，批評防疫政策失誤要業界埋單，簡直是毀滅式。他認為每次政府關閉處所，應提供合理補貼或賠償，讓業界應付租金。