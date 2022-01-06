確診者走勻全港　陳肇始承認社區傳播鏈未斷　冀14天內控制疫情

本港爆疫指數升溫，政府宣布明日(7日)凌晨零時起至本月20日，收緊現行的社交距離措施，維持14天，包括食肆晚上6時起禁堂食，同時將8個國家列禁飛名單。食物及衞生局局長陳肇始今早(6日)在電台節目表示，措施是要盡早截斷病毒在社區傳播，承認對業界有影響，但「長痛不如短痛」，措施要「快狠準」，在14日內控制疫情，期望業界在農曆新年前能回復原有的營業安排，讓市民在安全的環境歡度佳節，政府會在7日後檢視情況。

陳指出，在確診個案的追蹤調查發現，染疫的屯門男測量師，曾與確診空姐的母親在同一時間到過天后「陸田園」餐廳進食，懷疑受到感染，相信現時已釐清感染源頭，但不代表無風險，認為社區仍有潛在傳播鏈。她又指，確診患者到過多個地方，包括確診外傭曾到過維園、外傭宿舍及教會等，政府已聯絡印尼駐港總領事館協助，呼籲曾到過陸田園、維園等的市民盡快進行檢測。

她又重申，現時無要求學校停課，認為停課對學生身心不是最好安排，但教育局會持續檢視疫情發展，有需要會調整政策，政府又會盡快研究將科興疫苗的接種年齡下限降至3歲。