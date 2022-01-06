狠招谷針現人龍　聶德權擬重開2間接種站　網上預約延至未來4周

港府早前因應接種率一直不似預期，關閉多間疫苗接種中心，惟本周二(4日)又宣布擴大「疫苗氣泡」範圍，要求市民於下月24日起，進入食肆及公眾娛樂場所等設施，均需至少接種一劑新冠疫苗，令餘下社區疫苗接種中心應接不暇，出現人龍。公務員事務局長聶德權今早(6日)在電台節目表示，計劃在2周內重開1至2間接種中心，並會將可預約時間由目前的3周延長至4周，方便市民選擇，而現有的接種中心及公立醫院接種站，亦會增加接種間，提升接種量。

鑑於近日港島區的接種中心預約較爆滿，但荃灣、元朗的中心仍有空間預約，聶建議市民到公立醫院、私家診所接種疫苗或流動接種車接種疫苗。他指出，距離農曆新年擴大疫苗氣泡尚有7個星期，目前接種率達73.4%，每日社區接種中心可以處理接種4萬劑疫苗，近日每天接種3.8萬劑疫苗，預計每個月能夠接種約120萬劑疫苗，再加上計劃重開的中心，預計有足夠時間處理接種第1及第3針。

另外他又解釋，今次無重推公務員在家工作，一是因為9成6公務員已接種最少1針疫苗，有較好保護；二是為了避免在家工作影響政府防疫及公共服務。不過他指政府已安排錯開各部門員工上下班及用膳時間，會議亦盡量以網上方式進行，減少人員聚集。