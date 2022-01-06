網媒聚言時報明日停運　夠薑媒體稱遭騷擾終止部分業務

網媒「夠薑媒體」今日(6日)凌晨於其Facebook專頁宣布，因應社會環境的氣氛和轉變，夠薑媒體決定終止部分業務，包括網台節目、街頭訪問、特約記者直播以及文宣推廣（包括FB群組），並會於日內將以上有關影片及群組於其Facebook、Instagram及YouTube全面下架。另一網媒「聚言時報」亦同樣宣布明日(7日)停止運作其社交平台及網站，並解散編輯部。

「夠薑媒體」發文表示，近日不斷有不同報章記者致電、到市集拍照及作出不實報道，並按照其公司註冊資料到倉庫嘗試搜集資料，更疑有記者嘗試聯繫始創人名下的其他公司之股東。「夠薑媒體」稱強烈譴責有關情況，並指感到「極為無奈」，形容此行為令無關人士受騷擾。

「夠薑媒體」會繼續運作其他業務，當中包括舉辦市集、推動本土文化、產品開發，以及廣告合作等。

另外，「聚言時報」昨日(5日)在Facebook專頁宣布，將於明日零時停運，並發文表示，2022年的香港社會早已經改變，民眾再也無法如昔日般暢所欲言，「聚集民意，合眾起義」放在今天已變成尋釁滋事。文章又指，多間主流媒體和網媒停運後，足見安全採訪和撰寫評論已非必然。