房委會下年度盈餘逾百億元　料未來5年建築開支較預期升1倍

房屋委員會預測下一年度盈餘逾百億港元，適逢今年房委會將檢討公屋租金，即勢必加租，惟房委會同時預告公屋將不設租金寬免。房屋委員會財務小組委員會今日(6日)審議2022/23年度財政預算及預測摘要，預計在第二個5年期的建築開支將會比目前估計的增加約1倍以上。房委會的現金和投資結餘預期會由2021年4月初約579億港元，下降至2026年3月底約577億港元。

房委會預測下一年度綜合盈餘達101.08億港元，較去年度預算的80.2億港元高逾20億港元。其中資助自置居所繼續豐收，2021/22年修訂預算有69.8億港元盈餘，包括於今年入帳的4,000伙新居屋項目，但2022/23預算港元則減少約7億港元，至62.3億港元盈餘，房委會指因應收樓項目較少，故收入較少。

至於租住房屋，本年度修訂預算有4億港元赤字，而2022/2023年底建議預算則預計錄得1.93億港元盈餘。房委會解釋，本年度因應租金寬免，故有赤字，來年度假定恢復12個月租金，即預計2022/23年度租住房屋將不會再設租金寬免，故有盈餘。至於公屋及居屋建築成本按單位則有跌有升，公屋由每單位61萬港元上升至65萬港元，主要因建築成本下降；居屋單位則由90萬港元下跌至76萬港元。

房委會財務小組委員會主席陳家樂表示，預測本年度起的投資回報率為4.5%，較上年度3.3%高，包括今年上半年投資回報理想，按現時投資組合，76%資金均放置於外匯保本基金、16%作股票投資、8%作港元及美元或債券投資。