以萬元利是代替賣樓佣金　五旬漢認向代理人提供利益判社服令

五旬業主在前年透過地產公司放售價值708萬港元的單位，原定要向該公司支付逾7萬港元佣金，但他疑因不滿該公司的服務，不願向地產公司支付佣金，企圖向地產代理支付1萬港元「利是」了事，遭代理拒絕，並遭廉政公署控告向代理人提供利益。被告早前認罪，今早(6日)在西九龍法院被判120小時社會服務令。

55歲被告梁浩光，報稱退休人士，他被控1項向代理人提供利益罪，指他於2021年2月9日或附近時間，無合法權限或合理辯解而向上述地產代理提供1萬港元「利是」，作為對方停止催促他悉數支付關於放售其單位而須向永誠置業支付的佣金的誘因或報酬。

辯方求情指，是次賣樓過程中，地產代理沒有達成被告的要求，令被告與年老的母親要急着搬家。被告對法律無知、低估後果，才會干犯本案，冀法庭依從感化官建議，判被告80至120小時社會服務令。

主任裁判官羅德泉最終決定依從建議，判120小時社會服務令，並叮囑被告依從指示接受義務工作，裁判官強調社服令並非小事，又指此類案件即使判監禁亦不為過。

案件編號：WKCC 3924/2021