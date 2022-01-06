8年前訓練池遇溺致半身不遂　「折翼飛魚」入稟向康文署署長索償

曾有「北區蛙王」稱號且在學界比賽屢創佳績的小飛魚，於2013年到粉嶺游泳池參加比賽，於訓練池熱身期間遇溺令頭部撞池底昏迷且一度危殆，其後更導致半身癱瘓。事隔8年多後，已長大的小飛魚昨日(5日)入稟高院控告康樂及文化事務署署長，指署方須為當年的意外負責並作出賠償。不過入稟狀並沒有透露具體索償金額。

原告是邱梓霖，被告是康樂及文化事務署署長，並由律政司司長作代表。據入稟狀指，於2001年1月出生的原告在2013年9月15日在粉嶺游泳池因遇到意外而受傷，原告認為是被告疏忽、違反法定責任及照顧責任導致，故入稟法院要求被告賠償。

資料顯示，邱梓霖於案發前在北區小學學界蛙泳比賽曾屢奪冠軍及破大會紀錄，案發當日在粉嶺游泳池參加北區分齡游泳比賽，連奪兩冠兼破紀錄後，在練習池熱身時被救生員發現他遇溺，送院搶救後情況危殆。據報道指，曾一度昏迷的邱其後雖甦醒，卻導致半身癱瘓需以輪椅代步。不過邱其後努力讀書，並於2020年的中學文憑試考獲優異成績，獲香港科技大學理學士(數學與經濟學)錄取。

案件編號：HCPI 3/2022