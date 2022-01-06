兩青年前年7.1涉破壞港鐵設施　案押下月中再訊

前年7月1日港島區大遊行被警方反對，但大批市民依然上街遊行，港島區多處發生衝突。當日警方拘捕多人，其中2名18歲青年被指破壞港鐵設施，並企圖點燃紙箱縱火，因而被控企圖刑事損壞、企圖縱火及管有物品意圖損壞財產多罪，其中管有物品意圖損壞財產罪為企圖縱火罪的交替控罪。案件今早(6日)於東區裁判法院提堂，2人暫毋須答辯，裁判官把案件押後至2月17日再訊，以待控方索取法律意見及準備轉介區院的文件。其中1名被告因他案而一直還押中，他沒有申請保釋，另一人則准以1,000港元保釋，但不得離港，須每周到警署報到一次。

控罪指，張世康及黎俊熙、均18歲，於2020年7月1日，在北角英皇道港鐵天后站B出口外，無合法辯解而企圖損壞屬於香港鐵路有限公司的閉路電視、4支螢光燈管、電子顯示屏。另控2人於同日在北角英皇道14號外，無合法辯解而企圖用火損壞屬於他人的財產，即2個紙箱，意圖損壞該財產。該罪的交替控罪指，2人於同日同地各保管1個打火機，意圖在無合法辯解的情況下使用該物品，以損壞屬於他人的2個紙箱。