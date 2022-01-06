的士撞中環軍營　司機被判感化令及停牌　須賠償2萬元

去年6月初一輛的士沿中環龍和道行駛至近添華道時，突然撞到駐港解放軍軍營的車閘，慶幸事件中無人受傷。肇事的士司機早前承認刑事毀壞、危險駕駛及無許可證進入禁區3項罪名，今早(6日)於東區裁判法院被判處12個月感化令，並須遵守感化官列出的附加條件。裁判官亦下令被告須向解放軍軍營賠償2萬港元，以及停牌6個月。

53歲被告袁偉傑被控於2021年6月5日，在香港沒有許可證進入禁區，即中環愛丁堡廣場2號中環軍營。他另被控於同日在中環軍營危險駕駛一輛的士，以及無合法辯解而損毀屬於該軍營的一個車閘，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否受損。

根據案情，當日下午6時20分，被告駕駛一輛的士沿中環龍和道西行，到上述軍營門外。他突然扭軚左轉，撞開一道軍營車閘，該車閘被撞至90度彎曲。站崗軍人隨即趕來，喝令被告熄匙落車。警方到場接手後，被告於警誡下招認犯案，指因被人追殺，情急之下才撞入軍營。辯方早前求情指，被告患有妄想症， 因病情發作才犯案。

案件編號：ESCC 1192/2021